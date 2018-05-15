Amasya’da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun yarın tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Amasya’da sahur vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgileye göre 2018 Amasya sahur vakti...

AMASYA SAHUR VAKİTLERİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Amasya’da sahur vakti (imsak) 03:26 olarak görülüyor. Amasya’da saat 03:26’da okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

3 BİN 500 AİLEYE RAMAZAN PAKETİ

Amasya Belediyesi ile Hayatcan Derneği tarafından 3 bin 500 aileye Ramazan ayı dolayısıyla gıda paketi dağıtıldı.

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Veren el ile alan el arasında elçi olarak başlattığımız yardım seferberliğinde 11 ayın sultanı Ramazan öncesi ihtiyaç sahibi 3 bin 500 ailemize 150 TL değerinde yardım paketlerimiz görevli personellerimiz tarafından dağıtıldı” dedi.

2009 yılından bu yana hayırseverlerin desteğiyle faaliyetlerini sürdüren Hayatcan Derneği’nin sürdürdüğü yardımlarla her zaman ihtiyaç sahibi insanların umudu olduğunu belirten Başkan Özdemir, “Bu çerçevede Amasya Belediyesi ve Hayatcan Derneğimiz tarafından Ramazan ayı için organize edilen gıda paketi dağıtımımızı yaparak modern dünyanın unutmuş olduğu paylaşma ve dayanışma duygusunu yeniden insanlara hatırlatmak gayesinde yardımlaşma konusunda mekan ve mefhumları dikkate almadan ihtiyaç sahibi insanlarımızın sevinç ve kederini paylaşmak, onların huzurlarını kendi menfaatlerimize tercih ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Belediye ile derneğin her ay ortalama 500 ailenin, gıda, temizlik ve giyim gibi ihtiyaçlarını rutin olarak karşıladığına değinen Özdemir, “Yaptığımız yardımlar bunlarla sınırlı kalmıyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu hayırlı hizmetin başlamasında ve devam etmesinde desteğini hiç bir zaman esirgemeyen Amasyalı hemşehrilerimize, gönüldaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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