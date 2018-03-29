Habertürk’ün 7 Şubat 2018’de ilk kez kamuoyuna duyurduğu kanunla büyük bir kaynak, ilerleyen dönemde artarak ‘amatör’ olarak tabir edilen futbol dışındaki branşlara aktılırmış olacak. Spor kulüpleri bu kaynağı, sadece amacı doğrultusunda kullanabilecek.

HABERTÜRK 7 ŞUBAT 2018'DE DUYURMUŞTU!

Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre; aksi takdirde vergi ziyai cezası ve gecikme faiziyle karşı karşı kalacak. Rekabet endişesi Maliye kaynaklarına göre vergi muafiyeti uygulanan bölüm çıkarıldığında, 2018’de sporculardan alınacak gelir vergisi toplamı, tam ödeme olduğu takdirde yaklaşık 220 milyon TL’yi buluyor.

Futbolda gelir vergisinin büyük bir bölümünün özellikle dört büyük futbol kulübü tarafından ödendiği dikkate alındığında, bu miktarın aslan payının yine bu kulüplerine kasasına gireceği tahmin ediliyor. Bu noktada, futbol şubesi bulunmayan diğer spor kulüpleri yöneticileri, uygulamanın kendi kulüpleri aleyhine bir ‘haksız rekabete’ dönüşmesinden endişe ediyor. Zira futbol şubesi bulunmayan kulüplerin gelir vergisi iadesiyle, bünyesinde amatör şubeler bulunduran büyük futbol kulüplerinin alacağı vergi iadeleri arasında büyük fark olması mümkün gözüküyor.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ!

Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen maddede, gelir vergilerinin kulüplere iadesine ilişkin bazı temel esaslar dikkat çekiyor. Vergilerin özel hesaba iade olarak aktarılabilmesi için kulüplerin vergilerini ‘kanuni sürede’ beyan edip ‘tam olarak’ ödemeleri gerekiyor. Böylece hem ödeme konusunda sıkıntı yaşayan kulüplerden tahsil edilemeyen vergilerin zamanında alınması hem de bu kaynaktan amatör spora destek sağlanması hedefleniyor.

ÜST SINIR 360 BİN TL

Özel hesapta toplanacak tutardan kulüplerin her bir sporcu, antrenör ve spor elemanı için ödenecek miktar, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesindeki tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan tutarın üç katını aşamayacak. Böylece kanunun taslak döneminde 120 bin TL olarak belirlenen üst sınır yıllık 360 bin TL’ye yükseltilmiş oldu. Özel hesapta toplanacak tutarlar, rehin veya haciz edilemeyecek. Kanunun usül ve esaslarına ilişkin yönetmelik Maliye ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanacak. Yeni uygulamanın, gelecek yıl mart ayındaki Gelir Vergisi beyan dönemine kadar hayata geçmesi bekleniyor.