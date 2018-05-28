Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula Gazi Kupası Futbol Turnuvası’nın yarı final maçında Gökova ile Akçapınar karşılaştı. Gazete Habertürk'ün haberine göre, oynanan maçta, konuk takımın yardımcı antrenörü Bekir Bülbül, yan hakeme yumruk attı. Gökova’nın 3-1 kazandığı maçın ardından gerginlik devam etti. Akçapınar kalecisi rakip futbolculara saldırırken, tribündeki kadın taraftarların, ‘Vursana, bacağını kırsana’ diye bağırmaları dikkat çekti.

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