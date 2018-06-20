Amatörlere 754 bin lira

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce İzmir’de 141 amatör futbol kulübüne 754 bin lira nakdi yardım yapıldı. Çiğli’de bir otelde organize edilen toplantıda konuşan İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, devletin tüm olanaklarıyla her zaman amatör kulüplerin yanında olduğunu ifade etti.

TEŞEKKÜR ETTİ

HT Egeli'de yer alan habere göre, Uslu, Seferihisar, Karaburun ve Kemalpaşa’da bulunan sahaların bakım onarım ihalelerini yaptıklarını, bu sahaları en kısa sürede amatör sporların hizmetine sunacaklarını ifade etti. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın da verdiği desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür etti.