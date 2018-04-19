Apple yeni ürünleri konusunda gizlilikle çalışırken, satış ve abone sayılarını ise düzenli olarak duyuruyor. Amazon ise bunun tam tersini benimseyen yaklaşımıyla ünlü. Üzerinde çalıştığı ürünleri sürekli kamuoyuyla paylaşan Amazon, Prime gibi servislerinin abone sayılarını ise bugüne kadar sık gibi saklıyordu.

Amazon CEO’su Jeff Bezos, bugün şirketin yatırımcılarına gönderdiği mektupta Amazon Prime servisinin 100 milyondan fazla abonesi olduğunu açıkladı. Bu açıklama, Amazon Prime’ın abone sayısına dair yapılan ilk resmi duyuru olması açısından önem taşıyor.

Amazon Prime, kullanıcılara yıllık 99 dolar karşılığında özel video, müzik, e-kitap içeriklerine ulaşmanın yanı sıra ücretsiz ve hızlı kargo gibi fırsatlar sunuyor.

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Bezos ayrıca Prime servisinin sağlıklı bir şekilde büyüdüğüne ve 2017 yılında şirketin tarihindeki en büyük abone artışını yaşadığına dikkat çekti.

Bezos’un mektubundan öne çıkan bölüm şöyle:

“Prime, sunulduktan 13 yıl sonra dünya çapında 100 milyon aboneye ulaştı. Amazon 2017 yılında Prime ile beş milyardan fazla ürün gönderdi. Geçtiğimiz yıl Prime tarihindeki en büyük abone artışını yaşadı.”

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