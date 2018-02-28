İnternete bağlı ve görüntülü kilit sistemleri geliştiren Ring, 1 milyar dolar karşılığında Amazon tarafından satın alındı.

Ring, Amazon’un en büyük satın almaları arasında gösteriliyor. Şirket geçtiğimiz yıl Whole Foods marketler zincirini 13,7 milyar dolar karşılığında devralmıştı.

Dünyanın en büyük çevrimiçi perakendecisi Amazon, Ring tarafından geliştirilen ürünleri portföyüne eklemenin yanı sıra, yeni hizmetler geliştirmek ve var olanları iyileştirmek için de kullanacak.

Amazon tarafından başlatılan Amazon Key uygulaması, Amazon teslimatlarının kullanıcı evde değilken yapılabilmesine olanak tanıyor. Ring tarafından geliştirilen güvenlik cihazlarının Amazon Key sistemini daha da güçlendireceği tahmin ediliyor.

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Öte yandan, Ring tarafından geliştirilen güvenlik cihazlarının Amazon’un popüler dijital asistanı Alexa’yla uyumlu olması da anlaşmayı cazip kılan detaylar arasında gösteriliyor. Örneğin kullanıcılar halihazırda “Alexa, ön kapıyı göster” dediklerinde, ilgili Ring kamerasının canlı görüntülerine ulaşabiliyor.

Kimi analistler ise Amazon’un uzun vadede ev güvenliği alanında devrim yapmak isteyebileceğini ve bu alana odaklanabileceğini tahmin ediyor.