Amazon’un Alexa’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jim Freeman, teknoloji devindeki görevinden ayrılarak Alman e-ticaret şirketi Zalando’ya geçti.

CNBC’nin haberine göre, Freeman yılın başında kararını açıkladığında Amazon’un kilit isimleri ona kalmasını söyledi ancak bu ısrarlara kulak asmadı ve Berlin merkezli yeni şirketinde iş başı yaptı.

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9 yıl önce Amazon’a katılan Freeman, şirkette Alexa’nın yanı sıra şirketin Prime Video ve Amazon Studios işlerini de yönetiyordu.

Freeman’ın gidişi Amazon’da yaşanan yaprak dökümünün bir devamı olarak görülebilir. Geride kalan 10 ayda bir düzineden fazla yönetici işinden ayrıldı. Bu süreçte şirketten ayrılanlar arasında şirketin küresel işe almalarından sorumlu başkan yardımcısı Susan Harker, Amazon Prime direktörü Greg Greeley, pazar yeri direktörü Sebastian Gunningham, AWS Başkan Yardımcısı Tim Stone sayılıyor. Şirketin Finsanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tim Stone ise Snapchat’in çatı şirketi Snap’e CFO olarak katılmıştı.

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Şirketten çok fazla yöneticinin ayrıldığı iddialarını reddeden Amazon, yaptığı açıklamada şöyle dedi: “LinkedIn’de göre Amazon ABD’de en çok çalışılmak istenen şirket. Başkan yardımcılarımızın şirkette kalma oranı ise yüzde 95. Aradan geçen 20 yılda birçok yönetici geldi ve (kişisel ve profesyonel nedenlerle) gitti. Bu her şirkette yaşanan bir durumdur. Amazon’u özel kılan ise birçok yöneticisinin geri dönmesidir. Biz onlara bumeranglar diyoruz.”



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