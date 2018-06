Amazon e-ticaret sitesi farklı ülkelerde yürüttüğü operasyonlarda lojistikte yeni algoritmalar, robotların yönettiği el değmeden çalışan depolama çözümleri ve müşterilere daha hızlı erişim için karadan teslimatın yanı sıra drone'ları kullanarak havadan da teslimat yapabilen dünyanın en teknolojik e-ticaret stelerinden biri.

Yazımıza konu olan iki başlık isedAmazon FBA ve FBM ise eski teknoloji yazarı, yeni Youtuber İlkay Zaman ile konuştuk. Uzun yıllar IT yayınlarında görev yapan ve televizyon programları da yapan Zaman iu an Amerika’da yaşıyor ve Amerika’da yaşadığı deneyimi Youtube’da izleyicilerle paylaşıyor. Bunların yanı sıra e-ticarette popüler bir konu olan Amazon FBA ve FBM üzerine çalışıyor ve eğitimler veriyor.

Peki Amazon’daki e-ticaretin niye bir eğitimi var? Bu sorunun cevabına gelmeden önce Amazon’un nasıl bir dünya devi olduğunu ve dudak uçuklatan dev yapısını kısa bilgilerle anlatalım.

Amazon tüm dünyada 500 milyondan fazla müşteriye hitap eden ve dünyanın 4. en büyük şirketi ünvanını elinde taşıyan bir e-ticaret platformu. 1999 yılında sadece kitap satışları için kurulan ve günümüzde artık neredeyse her şeyi ve her türlü hizmeti alabileceğiniz bir e-pazar.

Yapılan araştırmalar her yıl tüm Amerika’da internetten yapılan satışların %40’ından fazlasının Amazon üzerinden yapıldığını gösteriyor. 85 milyon kişi Amazon Prime üyesi. Bu rakam Amerika’daki yetişkin nüfusunun %25’ini oluşturuyor ve Prime üyelerin satışları da bu oranla akıl almaz boyutlara ulaşıyor. Tabi bu sadece Prime üyeler, bir de Prime olmayan yüzlerce milyon müşteriden bahsediyoruz. Amazon tüm Amerika’daki depolarından her gün müşterilerine 2 milyon adet paket kargolaması yapıyor.

Son olarak Amazon’un diğer tüm rakiplerinin toplamından daha fazla değere sahip olduğunu söylememiz zaten bu ticaretin ne boyutlarda olacağına dair aklınızda bir fikir oluşturacaktır. Bu devasa yapıda yurtdışına satış yapmanın detaylarını İlkay Zaman’a sorduk.

Amazon’da kimler ürünlerini satabilir?

Amazon’da isteyen herkes ürünlerini bireysel ya da şirket bazında satabilir ve para kazanabilir. Elde ettiğiniz geliri ise Türkiye’de ya da başka bir ülkede adınıza olan TL ya da döviz hesabına aktarabilir. Amazon’un FBA (Fulfillment by Amazon) ve FBM (Fulfillment by Merchant) satış yöntemleri sayesinde, siz de dünya devi Amazon’da ürünlerinizi satabilir ve Dolar üzerinden gelir elde edebilir.

Amazon FBA Eğitimi’nin içeriğinden bahseder misin?

FBA yönteminde; elinizde olan, ürettiğiniz, al-sat yaptığınız, Çin’de ürettiğiniz ya da Çin’den hazır olarak aldığınız ürünlerinizi Amazon deposuna yollayarak satışını yaparsınız. Siz her ürün sattığınızda Amazon belli komisyonlar karşılığında ürünlerinizi paketler ve müşterinize kargolar. Siz satıştan elde ettiğiniz gelirle ilgilenir ve bunu geliştirme yöntemlerine vakit ayırırsınız.

FBM yönteminde ise; siz ürünlerinizi yine Amazon’da listelersiniz ve satıldığında müşterinize depo hizmeti kullanmadığınız için kendiniz kargolarsınız. Bu bazı ürünlerde kargolama açısından mantıklı fiyatlara yapılamazken bazı ürünlerde ise depoyu kullanmaktan daha karlı bir operasyon olabilir.

Amazon ticaretinden gelir elde etmek garanti midir?

Unutulmaması gereken en önemli nokta: Amazon’da yapacağınız bu kazanç modeli de temelinde bir ticarettir. Nasıl ki ticaret kendi içinde irili ufaklı riskler barındırıyorsa Amazon’da yürüteceğiniz bu model de kendi içinde riskler barındırır. Eğitim alan 500’ü aşkın kursiyerimizin %80’i başarılı bir şekilde sabit gelir oluşturmayı başardı. Gerçek bir işte olduğu gibi seçeceğiniz ürün ve bu ticarete göstereceğiniz ilgi döviz geliri olarak geri dönebilir.

Fakat burada Amazon ticaretini en önemli ve diğerlerinden ayrı kılan faktörler; müşteri sorununun olmaması, Amazon içinde 100 milyonun üzerinde bir günlük trafik olması, Prime üyelerin her zamanki rutin alışverişlerini platformandan yapmaları, her geçen gün artan satış ve iş hacmi. Tüm bunların yanı sıra Amazon’da yapılan ticaretlerde iflas etme riski şu an kuracağınız fiziki bir ticari oluşumdan çok daha azdır.

Bu eğitimi hazırlarken hedefim insanların sıfır bilgiyle bu işe başlayıp Amazon’da eksiksiz bilgiyle satış yapabilecek hale gelmeleriydi. Tüm deneyimlerimi basit ve anlaşılır, giriş/orta seviye halinde bir araya getirip insanların Amazon ticaretinden pay alarak dünyaya açılmalarını sağlamaktı. Bunu da başarılı bir ölçüde sağladığımı ve insanların aylık gelirlerine ek kazançlar yarattıklarını görüyorum. Başta da belirttiğim üzere her ticaretin kendi içinde irili ufaklı riskleri barındırmasını ve kişisel gayretin önemli bir faktör olduğunu göz önünde tutarak öğrencilerim arasında aylık 2.000 USD’nin üzerinde Amazon gelir elde edenlerin olduğunu da söyleyebilirim.

Amazon FBA Eğitimleri Facebook grubumuzda her hafta bir öğrencimizin satışlarını, deneyimlerini, nereden başlayıp nereye geldiğini kısacası evrimini masaya yatırıp soru/cevap şeklinde bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu da insanlara hem ilham kaynağı hem de deneyim paylaşımı oluyor.

Amazon FBA yöntemiyle e-ticaret yapmak isteyenler neleri bilmeli?

Doğal olarak mağaza kurulumu ilk etapta öğrenilmeli. Daha sonra maliyet ve kar hesaplama, üreticilerle temas ve ürünleri bulma ve Amazon’la iletişim konularına çalışılmalı. Dikkat edilmesi gereken konu başlıkları arasında; doğru ürün listelemeleri, etkili reklam çalışmaları ve etkili satış teknikleri üzerine stratejiler geliştirilmeli.

Günlük iş akışı kontrolünün yanı sıra gümrük, vergi, tahsilat ve depo gibi konular üzerinde yoğunlaşmalı. Bu teknikte trend olabilecek ürünleri bulmak işin önemli öngörü noktalarından birisini oluşturuyor. Anahtar kelime ve bullet point teknikleri ile Amazon şartlarına uygun barkodlama da bilinmesi gereken konular arasında yer alıyor.