2016 yılının sonlarına doğru Almanya tabanlı e-ticaret sitesini tamamen Türkçeleştirerek ülkemize gönderim yapmaya başlayan Amazon'un, Almanya ve ABD'deki firmalarından bağımsız bir e-ticaret mağazasıyla ülkemizde de satışlara başlayacağı uzun bir zamandır konuşuluyordu.

Özellikle son günlerde yüksek sesle dillendirilmeye başlanan iddialara göre e-ticaret devi, 2018 yılının ortalarına doğru resmi olarak Türkiye'de hizmet vermeye başlayacak. Her ne kadar henüz resmi bir tarih verilmemiş veya detaylar hakkında bir açıklama yapılmamış olsa da, personel eğitimlerine hız verildiği ve test satışları için harekete geçildiği iddiaları, resmi duyurunun yakın bir tarihte gelebileceğini gösteriyor.

Bu konuyla ilgili net bir tarih ve kesin bir bilgi verebilmek için Amazon'dan konuyla ilgili yanıt bekliyoruz.