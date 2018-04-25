Amazon, 100 milyon Prime abonesine yeni bir teslimat seçeneği sunmaya hazırlanıyor. Teknoloji devi, Key App uygulamasını kullanan ve Chevrolet, Buick, Cadillac ve Volvo marka otomobilleriyle eşleştiren Prime üyelerinin sipariş edilen paketleri park halindeki otomobillerin bagajlarına teslim edeceğini duyurdu.

Amazon Key, halihazırda Amazon çalışanlarının teslimat için evde olmayan Prime üyelerinin kapılarını açarak paketlerini teslim etmelerini sağlıyor. Yeni seçenek ise aynı işlemin otomobilin bagajına uygulanmasını mümkün kılacak.

Prime üyeleri, Key In Car servisini seçerek evlerinde ya da işlerinde park halinde bıraktıkları otomobillerine teslimat almak için herhangi bir ekstra ücret ödemeyecekler.

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Amazon, Key In Car teslimat servisinin on milyonlarca farklı ürün için ABD’nin 37 şehrinde kullanıma sunulacağını açıkladı.

Otomobillerine teslimat yapılmasını seçen müşterileri 4 saatlik bir teslimat süreci bekliyor. Öte yandan Amazon Key App uygulaması üzerinden bagajın ne zaman açılıp, ne zaman kilitlendiğini görebiliyorlar.

Otomobil teslimatları OnStar hesabına sahip 2015 model ve daha yeni Chevrolet, Buick, GMC ya da Cadillac sürücüleri ve Volvo On Call kullanıcısı Volvo sürücüleri tarafından tercih edilebilecek. ABD’de bu kümeye dahil 7 milyon civarı araç olduğu belirtiliyor.

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