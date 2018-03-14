Amazon’un banka hesabı olmayan tüketicilerin çevrimiçi alışveriş yapmasını mümkün kılacak bir vadesiz hesap ürünü geliştirdiğine dair söylentiler bu ayın başında ortaya çıkmıştı. Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi, bu doğrultuda geliştirdiği ilk banka kartını Meksika’da kullanıma sundu.

Amazon Rechargeable adı verilen kart, yalnızca yetişkinlerin üçte birinin kredi ya da banka kartı sahibi olduğu Meksika’da tüketicilere çevrimiçi alışveriş için yeni bir yöntem sunacak.

TEKNOLOJİ DEVİ BANKACILIĞA SOYUNUYOR!

Amazon üzerinden alışveriş yapılmasına olanak tanıyan kartla ilgili açıklamalarda bulunan Amazon Meksika Ürün Müdürü Fernando Ramirez, “Herhangi bir kredi ya da banka kartına sahip olmayan müşterilerimizi, Amazon Rechargeable’ı nakit paralarını ödeme yöntemine çeviren pratik bir yöntem olarak kullanabilecekler.” dedi.

MasterCard ve Meksikalı finans kuruluşu Grupo Financiero Banorte tarafından desteklenen Amazon Rechargeable kartlarına ülkenin dört bir yanındaki dükkanlarda para yüklenebiliyor.