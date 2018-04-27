Geçtiğimiz gün ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan ve analistlerin tahminlerinin üzerine çıkan Amazon, sessizce yeni bir pazarda elini güçlendiriyor.

Şirket gelirlerinin büyük çoğunluğunu Amazon Web Services (AWS) çatısı altında toplanan bulut bilişim operasyonları sağlarken, Amazon CFO’su Brian Olsavsky dijital reklamların da kârlılığa büyük etki yaptığını açıkladı. Olsavsky ayrıca şirketin reklam operasyonlarının halihazırda ‘milyarlarca dolarlık bir program” olduğunu açıkladı.

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Reklamcılık, Amazon’un ‘Diğer’ kategorisi altında listelediği gelirlerin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Bu kategori ilk çeyrekte şirkete 2 milyar kazandırdı. Bu gelir her ne kadar AWS’nin 5,44 milyar dolarlık cirosunun ya da Amazon çevrimiçi mağazalarının 26,9 milyar dolarlık gelirinin yanında ufak kalsa da, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 139 ile şirketin en hızlı büyüyen gelir kalemi olma özelliğini taşıyor.

PAZARIN AÇIK ARA LİDERLERİ BELLİ

Amazon’un reklamcılık operasyonlarındaki büyük sıçrama, bu alanı ellerinde bulunduran Facebook ile Google’ın kontrolü kaybettiğinin bir işareti olabilir. Ancak bu yükselişin henüz Google ile Facebook’un reklam gelirlerine somut bir etki ettiğini söylemek güç.

Geçtiğimiz çarşamba günü çeyrek sonuçlarını açıklayan Facebook, ilk çeyrek reklam gelirlerinin yıllık bazda yüzde 50 artışla 11,79 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. Google’ın çatı şirketi Alphabet ise hafta başında reklam gelirlerinin ilk çeyrekte yüzde 24 artışla 26,64 milyara çıktığını duyurmuştu.

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PAY KAYBEDECEKLER

eMarketer’a göre, Facebook ve Google’ın dijital reklam alanındaki hakimiyeti zayıflama sinyalleri veriyor. Şirket, iki devin bu yıl ABD dijital reklam pazarının yüzde 56,8’ine hakim olacaklarını tahmin ederken, bir önceki yıl bu oranın yüzde 58,5 olduğuna dikkat çekiyor. Amazon’un yanı sıra Snap gibi şirketler de pastadan ufak paylar alıyorlar. Öte yandan Twitter da reklam alanına odaklanarak bu pazardan pay almak istediğini açıkladı.

Amazon CFO’su Olsavsky, Amazon’a reklam verenlerin küçük şirketlerden dev markalara kadar çeşitlilik gösterdiğini ve hepsinin de Amazon reklamlarıyla marka bilinirliğini ve satışları artırmak olduğunu söyledi. Olsavsky ayrıca Amazon’un reklam gelirlerini artırması için video reklamların da potansiyel bir seçenek olarak masada durduğunu ancak şirketin henüz bu alana girmek istemediğini belirtti.