Brezilya'nın Peru sınırındaki Vale do Javari yerli topraklarında izole bir hayat sürdüren bazı yerlilerin maden arayıcıları tarafından öldürüldüğü iddiası üzerine adli soruşturma başlatıldı.

Yetkili makamlara başvuran Ulusal Yerli Vakfı (FUNAI), geçen ağustos ayında Amazon'un batısındaki Sao Paulo de Olivença bölgesinde bazı maden arayıcılarının yerlilere saldırdığı ihbarında bulundu.

Vale do Javari Yerli Halkların Birliği Başkanı Paulo Marubo ise konuya ilişkin açıklamasında, "Kaç kişi olduğunu belirlemek mümkün değildi ancak katliam gerçekleşti." ifadesini kullandı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Amazonas Eyaleti Federal Cumhuriyet Başsavcılığı bölgedeki bazı kişilerin ifadelerine başvurdu. Başsavcılık, devam eden bir soruşturma olduğu için ayrıntı bilgi verilemeyeceğini kaydetti.

Maden arayıcılarına operasyon

Öte yandan, başsavcılık ve güvenlik birimleri tarafından maden arayıcılarının faaliyetlerini kontrol altına almak için yerlilere yönelik saldırıların yaşandığı öne sürülen bölgenin çevresinde 28 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde geniş çaplı bir operasyon yapıldı.

Maden arayıcılarının çalıştığı nehir bölgesinde uçaklarla yapılan incelemelerde 16 ihlal tespit edildi. Başsavcılığa göre, maden arama faaliyetleri izole yerliler tarafından yoğun olarak kullanılan yerli toprakları ile kesişiyor.

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