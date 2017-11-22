Amazon’a dev vergi cezası

AB Komisyonu’nun Rekabet Sorumlusu Margrethe Vestager “Lüksemburg’da Amazon’un faydalandığı vergi uygulamaları yasa dışı. Bunun sonucunda Amazon’un cirosunun dörtte üçü vergilendirilmedi.” dedi. Komisyon’un bulgularına göre, Lüksemburg, Amazon’un 2003-2011 yılları arasında elde ettiği kârların önemli bir kısmını vergilendirmeden üçüncü bir şirkete aktarmasına izin verdi.
H+ Dergi Dış Haberler Editorü Av. Deniz Yeltekin Yığın'ın haberine göre söz konusu şirketin, Amazon adına çeşitli fikri mülkiyet hakları bulundurması sebebiyle Lüksemburg tarafından bu uygulamaya izin verildiği belirtildi. Bununla birlikte AB Komisyonu söz konusu para aktarımlarının iki şirket arasında telif ücreti ödeme kapsamında değerlendirilemeyeceğini, belirlenen telif ücreti için ödeme seviyelerinin piyasa koşullarını yansıtmadığını ve sonuç olarak Amazon’a özel olarak haksız vergi avantajı sağlandığı sonucuna vardıklarını belirtti.
Söz konusu açıklamadan sonra, Amazon “Amazon, Lüksemburg hükümeti tarafından herhangi özel bir muameleye tabi tutulmadığına inanmaktadır ve biz tüm vergilerimizi Lüksemburg kanunları ve uluslararası vergi hukukuna uygun şekilde ödedik.” açıklamasında bulundu.
Lüksemburg devleti, fast food zinciri McDonald’s ve Fransız enerji şirketi Engie’ye sağladığı vergi uygulamaları ile de AB’nin yakın merceğinde alınmış durumda. Amazon’a verilen vergi cezası, esnek vergi düzenlemeleri benimseyen İrlanda başta olmak üzere AB’deki diğer üye devletlerin sağladığı vergi kolaylıklarından vazgeçmelerine sebep olur mu dersiniz? Yoksa fahiş vergi cezalarına rağmen, milyarlarca dolar tutarında gelir vergisinden kaçınmak isteyen şirketler, ülkesine daha çok yatırım çekerek istihdam arttırmayı uman AB ülkelerinde mesken bulmaya devam edecek mi?
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