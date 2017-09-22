Ambalajda 42.3 milyon euroluk satın alma

Polinas Plastik, Propak Ambalaj'ın yüzde 90 hissesini aldığını duyurdu.



Polinas Plastik, Gözde Girişim'in bağlı ortaklarından birisi. Gözde Girişim ise Ülker markası ile bilinen Yıldız holding'e ait bir şirket.

Gözde Girişim'den konu ile ilgili olarak KAP'a gönderilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş. tarafından baskılı esnek ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş hisselerinin 46.977.953 EUR hisse değeri üzerinden devralınmasına ilişkin Hisse Satım ve Alım Sözleşmesi imzalanmıştır.

Hisse devir işlemi, Rekabet Kurulu'nun onayı da dahil olmak üzere Hisse Satım ve Alım Sözleşmesi ‘nde öngörülen şartların gerçekleşmesini müteakip gerçekleşecektir. İşlemin kapanışını müteakip, Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş'nin şirketteki hisse oranı yüzde 90 olacaktır.

Konuyla ilgili gelişmeler hissedarlarımız ile paylaşılacaktır."

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