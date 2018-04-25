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Fotoğraflarda gördüğümüz pazarlama teknikleri gerçeklikten oldukça uzakta, bazen de düşündürücü. Örneğin restoranda ketçap şişesinin altında duran 20 dolar aslında sahte. Üzerinde ise şu not yazıyor: "Aptal olma! Paradan çok daha değerli şeyler vardır."