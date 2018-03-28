İddiaya göre Ambarlı Limanı'nda dün gece sistemde yaşanan bir arıza yüzünden yüzlerce tır limana girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ambarlı limanı yolunun saatlerce süren tır kuyruğu havadan görüntülendi.

İHA'nın haberine göre, görüntülerde tırların oluşturduğu kuyruğun Ambarlı Limanı'nın içerisinde de devam ettiği görüldü. Saatlerce sırada bekleyen tır şoförlerinin kornaya basmalarından dolayı çevrede oturan vatandaşlar rahatsız olduklarını dile getirdi.

Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar ise tır kuyruğuna takılarak uzun bir süre trafikte beklemek zorunda kaldı. Birkaç saat süren trafiğin ardından Ambarlı Limanı'na giden yol trafiğe açıldı.

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