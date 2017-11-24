Ambulans şoförlerine köprü cezası

İzmir’de görevli olan ve şehir dışına vaka götürdüğü sırada ücret ödemeden Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinden geçiş yapan 112 ambulans şoförlerine gelen ceza makbuzları şaşırttı. Şoförlerin, “Cezayı biz mi ödeyeceğiz?” sözleri üzerine 112 ekiplerine yazılı talimat gönderen İl Sağlık Müdürlüğü, otoyol ücretlerinin gecikmeye mahal verilmeden şoförler tarafından bankaya yatırılmasını istedi. Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur’un imzasıyla tüm 112 birimlerine gönderilen yazıda, şoförlerin ödeme yaptıkları dekontları müdürlüğe getirmesinin ardından da 10 gün içerisinde paralarını geri alabilecekleri ve hiçbir mağduriyetin oluşmayacağı belirtildi.
‘ÜCRETSİZ OLMALI’
“Yap işlet devret” modeliyle yapılan tüm otoyollarda, kamu araçlarından ücret alınmaması gerektiğini belirten Türk Sağlık Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, “Bu noktada biz de gerekli girişimleri yaptık. 112 birimlerine iletilen yazıda özetle, ‘Siz parayı ödeyin, biz size geri veririz’ deniyor. Ancak bu yazıyı da doğru bulmuyorum. Böyle bir mantık olmaz. Öncelikle kamu araçlarının bu otoyollardan ücretsiz geçmesi gerekir. Yapılan sözleşmelerde bu durum düzenlenmeli. Ayrıca devlet memuru kamu görevi yaparken cebinden para vermek zorunda değil. Cebinde parası da olmayabilir. Bu konuda mutlaka bir düzenleme yapılmalı” diye konuştu.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 3 Ekim 2016 tarihli yazısında, 3996 sayılı “Yap İşlet Devret Kanunu” çerçevesinde Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinden gerekli durumlarda gerçekleşen vakaya gidiş veya dönüş durumlarında ambulans geçiş ücretlerinin aksaklığa mahal vermeden ödenmesi isteniyor. Bu köprüleri kullanacak ambulans şoförleri, “Gider Tahakkuk Birimi”ne başvurarak hasta nakline gitmeden önce avans talep edebiliyor. Ayrıca kendi cebinden ödeme yapmış ise makbuzunu 10 gün içerisinde “Yolluk Birimi”ne bildiriyor ve genel bütçeden personele ödeme yapılıyor. Ayrıca köprülerden ödeme yapmadan geçmiş şoförlerin ise gecikme cezasına mahal vermeden bankaya ödeme yapması isteniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.