Ambulans şoförlerine köprü cezası

İzmir’de görevli olan ve şehir dışına vaka götürdüğü sırada ücret ödemeden Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinden geçiş yapan 112 ambulans şoförlerine gelen ceza makbuzları şaşırttı. Şoförlerin, “Cezayı biz mi ödeyeceğiz?” sözleri üzerine 112 ekiplerine yazılı talimat gönderen İl Sağlık Müdürlüğü, otoyol ücretlerinin gecikmeye mahal verilmeden şoförler tarafından bankaya yatırılmasını istedi. Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur’un imzasıyla tüm 112 birimlerine gönderilen yazıda, şoförlerin ödeme yaptıkları dekontları müdürlüğe getirmesinin ardından da 10 gün içerisinde paralarını geri alabilecekleri ve hiçbir mağduriyetin oluşmayacağı belirtildi.

‘ÜCRETSİZ OLMALI’

“Yap işlet devret” modeliyle yapılan tüm otoyollarda, kamu araçlarından ücret alınmaması gerektiğini belirten Türk Sağlık Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, “Bu noktada biz de gerekli girişimleri yaptık. 112 birimlerine iletilen yazıda özetle, ‘Siz parayı ödeyin, biz size geri veririz’ deniyor. Ancak bu yazıyı da doğru bulmuyorum. Böyle bir mantık olmaz. Öncelikle kamu araçlarının bu otoyollardan ücretsiz geçmesi gerekir. Yapılan sözleşmelerde bu durum düzenlenmeli. Ayrıca devlet memuru kamu görevi yaparken cebinden para vermek zorunda değil. Cebinde parası da olmayabilir. Bu konuda mutlaka bir düzenleme yapılmalı” diye konuştu.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 3 Ekim 2016 tarihli yazısında, 3996 sayılı “Yap İşlet Devret Kanunu” çerçevesinde Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinden gerekli durumlarda gerçekleşen vakaya gidiş veya dönüş durumlarında ambulans geçiş ücretlerinin aksaklığa mahal vermeden ödenmesi isteniyor. Bu köprüleri kullanacak ambulans şoförleri, “Gider Tahakkuk Birimi”ne başvurarak hasta nakline gitmeden önce avans talep edebiliyor. Ayrıca kendi cebinden ödeme yapmış ise makbuzunu 10 gün içerisinde “Yolluk Birimi”ne bildiriyor ve genel bütçeden personele ödeme yapılıyor. Ayrıca köprülerden ödeme yapmadan geçmiş şoförlerin ise gecikme cezasına mahal vermeden bankaya ödeme yapması isteniyor.

Osmangazi köprüsü

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