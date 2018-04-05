Taksim'deki binanın yıkılıp yeniden yapılması nedeniyle 2013 yılı Ekim ayından bu yana Gaziosmanpaşa'da hizmet veren Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 17:10 sıralarında yangın çıkmiş, alevler kısa sürede tüm çatıyı ve dış cepheyi sararken, gökyüzünü koyu bir duman kaplanmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangında hastalar tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

OTOMOBİLİ ELLERİYLE KALDIRDILAR

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangında cadde üzerine park halinde olan otomobiller itfaiye ve sağlık ekiplerine zorluk çıkardı.

Park halindeki bir otomobil nedeniyle bir ambulans hastane önüne gelemeyince duruma vatandaşlar ve polis ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar ve ekipler ambulans ve itfaiyenin geçişini kolaylaştırmak için otomobili elleriyle kaldırarak kaldırıma koydu.

İTFAİYE ERLERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri de dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiye ekiplerini, meslektaşları ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin getirdiği sedyeye konan itfaiyeci ambulans taşınarak burada müdahaleye devam edildi. Hastanede yatan hastaların tahliyesi de yine başta itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri tarafından taşındı.





Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın

























Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın

YANGIN SIRASINDA BİR KADININ CENAZESİ ÇIKARILDI

Yangın sırasında bir kadının cenazesi sedye ile dışarıya çıkarıldı. Hastane bahçesinde sedye üzerinde bekletilen cenazenin yanına gelen bir kişi gözyaşlarına boğuldu. Annesinin öldüğü öğrenen kişiyi sağlık personeli sakinleştirmeye çalıştı. Yaşlı kadının diyabet hastası olduğu ve ölümünün yangınla ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

BİNALİ YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI

Yangına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım, "Şu an itibariyle durum 32 yoğun bakım hastası başka hastanelere nakledildi. Diğer hastaların nakli de yapılıyor. Olayda herhangi bir etkilenen söz konusu değil. Olay yerine 70 adet ambulans hemen yangın sonrası sevk edilmiş. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının nedeni kontrol altına tamamen altına alındıktan sonra incelenecek. İhmal kusur varsa gereği yapılacak" ifadesini kullanmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER