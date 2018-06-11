AMD, Computex Taipei 2018’de düzenlediği basın konferansıyla birlikte yeni nesil CPU ve GPU ürünlerini tanıttı.

Etkinlikte AMD, 2018’de piyasaya çıkması beklenen 7nm’lik AMD Radeon™ Vega GPU ürünlerini, 2018’in üçüncü çeyreğinde piyasaya sunulacak olan 32 çekirdekliye kadar olan 12nm’lik 2. Nesil AMD Ryzen™ Threadripper™ işlemciler ve Ryzen™ ve Radeon™ ürünlerinin üst kalite OEM cihazlarında bugüne kadar görülmemiş derecedeki kullanıcı oranını duyurdu.

AMD aynı zamanda EPYC™ işlemcileri için dört büyük aşamadan söz etti: EPYC işlemcilerin Tencent Bulut Hizmetleri üzerinde mevcudiyeti, yeni bir HPE tek soketli sistem, ilk Cisco UCS sunucu platformuyla ilgili detaylar ve 2018’in ikinci yarısında denenmeye başlanacak olan “Rome” kod adlı yeni nesil 7nm EPYC işlemci.

İstemci güncellemeleri

AMD, 32 çekirdek ve 64 iş parçacığına kadar farklı modeller barındıran 2. Nesil AMD Ryzen Threadripper işlemcilerini tanıttı. 12nm üretim teknolojisine sahip olan bu işlemcilerin, veri işleme, post prodüksiyon ve şifreleme gibi iş yüklerinde sıra dışı performansla birlikte 2018’in üçüncü çeyreğinde piyasada olması bekleniyor.

Grafik ve oyun güncellemeleri

AMD, 7nm üretim teknolojisi ile hazırlanan ve özellikle profesyonel/veri merkezi uygulamalarına yönelik üretilen ilk Radeon Vega GPU’yu kamuoyuna tanıttı.

AMD, 7nm Radeon “Vega” mimarisini baz alan Radeon Instinct’i ilk müşterilere sunmaya başladı. Ürün aynı zamanda 2018’in ikinci yarısında sunucu ve iş istasyonları için piyasada olacak.