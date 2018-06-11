AMD, Computex Taipei 2018’de düzenlediği basın konferansıyla birlikte yeni nesil CPU ve GPU ürünlerini tanıttı.
Etkinlikte AMD, 2018’de piyasaya çıkması beklenen 7nm’lik AMD Radeon™ Vega GPU ürünlerini, 2018’in üçüncü çeyreğinde piyasaya sunulacak olan 32 çekirdekliye kadar olan 12nm’lik 2. Nesil AMD Ryzen™ Threadripper™ işlemciler ve Ryzen™ ve Radeon™ ürünlerinin üst kalite OEM cihazlarında bugüne kadar görülmemiş derecedeki kullanıcı oranını duyurdu.
AMD aynı zamanda EPYC™ işlemcileri için dört büyük aşamadan söz etti: EPYC işlemcilerin Tencent Bulut Hizmetleri üzerinde mevcudiyeti, yeni bir HPE tek soketli sistem, ilk Cisco UCS sunucu platformuyla ilgili detaylar ve 2018’in ikinci yarısında denenmeye başlanacak olan “Rome” kod adlı yeni nesil 7nm EPYC işlemci.
İstemci güncellemeleri
AMD, 32 çekirdek ve 64 iş parçacığına kadar farklı modeller barındıran 2. Nesil AMD Ryzen Threadripper işlemcilerini tanıttı. 12nm üretim teknolojisine sahip olan bu işlemcilerin, veri işleme, post prodüksiyon ve şifreleme gibi iş yüklerinde sıra dışı performansla birlikte 2018’in üçüncü çeyreğinde piyasada olması bekleniyor.
Grafik ve oyun güncellemeleri
AMD, 7nm üretim teknolojisi ile hazırlanan ve özellikle profesyonel/veri merkezi uygulamalarına yönelik üretilen ilk Radeon Vega GPU’yu kamuoyuna tanıttı.
AMD, 7nm Radeon “Vega” mimarisini baz alan Radeon Instinct’i ilk müşterilere sunmaya başladı. Ürün aynı zamanda 2018’in ikinci yarısında sunucu ve iş istasyonları için piyasada olacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.