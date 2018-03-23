Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ciner Medya Grubu Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'in sorularını yanıtladı.

8 BİN 200 İLAÇ GERİ ÖDEME KAPSAMINDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, şu açıklamalarda bulundu: "Sadece 2017 yılında 660 ilacımızı biz geri ödeme listesine aldık. Şu an 8 bin 200 ilacımız geri ödeme listemizde. Bizim için ilaçların geri ödeme listesine alınmasıyla ilgili çok ciddi komisyonlarımız var. Bizim tek kriterimiz; bilimsel veriler. O hastalıkla ilgili yapacağı katkı... Bununla ilgili de bir bilim komisyonu var. Bu konularda ilgili tüm bakanlıklarımızla da birlikte hareket ediyoruz. O anlamda sağlıkla ilgili hiçbir konu bizim açımızdan bir maliyet unsuru olarak görülmüyor. Tamamen bilimsel verilerle hareket ediyoruz. 5 kanser ilacı özellikle bir tanesi, son dönemde de gündemde olan bir ilacımızdı. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm hastalarımıza şifa dileyerek... 8 bin 200 ilacımız var şuan. Daha sık aralıklarla bu süreçleri işletmeye başladık.

Bu tebliğin güncellenmesiyle ilaç dışındaki başka kalemlerde geri ödeme kapsamına alınabilir mi?

Zaten çok kapsamlı oluyor. Son yayınladığımız tebliğimizde çölyak hastalarımızla ilgili destek veriyoruz. Kelebek hastalarını da takip ediyorum. Sağlık alanındaki tüm ilaçlarla, ortezi protez, işitme cihazları, gözle ilgili yapılan şeyler, tıbbi olan ne varsa sosyal güvenlik kapsamı içerisinde.

Ben göreve geldiğimden beri ikinci sağlık uygulama tebliğimizi yayınladığımızın da altını çizmek istiyorum. Birçok kesimden de bu konuda çok pozitif dönüşler de aldık. Çok büyük hassasiyetle hareket ediyoruz.

Bir de hizmet sunucularımızla ilgili fiyat ayarlaması yaptığımız ayrı bir uygulama tebliğimiz var. Hastanelerimizle ilgili, sağlık bakanlığı, özel hastaneler, üniversite hastaneleriyle alakalı yapılan işlemler, ameliyatlarla ilgili olarak yapılan bir fiyatlandırma.

AMELİYAT FİYATLARI YENİDEN BELİRLENECEK

Fiyatların düşmesi mi söz konusu olacak?

Hayır, fiyatları yeniden güncelleyip sistemi daha da rahatlatmak istiyoruz. Nitelikli işlerimizin daha nitelikli hale gelmesini istiyoruz. Hekimlerimize etkisi çok pozitif olacak bunu yaptığımız zaman. Bu anlamda önemli bir düzenleme.

3 ay boyunca çalıştık diğer çalışmalarımızla eşgüdümlü olarak... Şimdi bununla ilgili Sağlık Ekonomi Koordinasyon Kurulunda bir sunumumuz oldu. Alt komisyonda değerlendirmeler devam ediyor. Tamamlandıktan sonra hayata geçireceğiz."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER