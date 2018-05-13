Erzincan'da anjiyo ameliyatı sırasında sedyeden düştüğü iddia edilen kanser hastası Gökhan Öçalan'ın (32) burnundan ve kaşından yaralandı. Ailesi olayla ilgili doktor ve hastane yönetimini suçlarken, operasyonu gerçekleştiren doktor hastanın operasyon hazırlığı öncesi kalbinin durduğu sırada atak geçirdiğini ve kendini sedyeden attığını ifade etti.
AMELİYATTAN BURNU VE KAŞI SARILI BİR HALDE ÇIKTI
DHA'nın haberine göre; olay, geçen 8 Mayıs gecesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören, evli ve bir çocuk babası Gökhan Öçalan (32), göğüs ağrısı şikayeti ile hastanenin acil servisine başvurdu. Kalp krizi teşhisinin ardından anjiyo ameliyatına alınan hasta, burnu ve kaşı sarılı bir halde çıktı. Gökhan Öçalan'a ne olduğu konusunda doktorlardan yeterli bilgi alamadıklarını iddia eden yakınları görevli doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
Mobilya ustası Gökhan Öçalan, göğsündeki ağrı nedeniyle hastaneye kendi aracı ile geldiğini ifade ederek "Kalp damarımın kapalı olduğunu söyleyerek acil anjiyo için ameliyata alındım. Uyandığımda kaşımın yarık, burnumun kırık olduğunu gördüm. Doktordan mantıktı bir cevap alamadığımız için gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.
"HASTANIN KALBİ DURDU"
Hastanın kız kardeşi Kübra Öçalan ise ağabeyinin ameliyattan çıktıktan sonra kaşında ve gözünde morluklar olduğunu belirterek, kendilerine nasıl ve neden olduğu yönünde hiçbir bilgi verilmediğini iddia etti. Kardeş Öçalan "Ameliyat sırasında ağabeyimin kalbinin durduğu söylendi. Gerekli yerlere şikayetimizi yaptık. Ağabeyim kanser hastası olduğu için hayati bir risk taşıyor. Biz sadece hastamızın bu hale gelmesinin ardından ilgilenilmesini bekledik. Durumu ile ilgili önlem alınmasını bekledik, hiçbir şekilde önlem alınmadı. Gereken neyse onun yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Mutlu Büyüklü, hastanın göğüs ağrısı ile acile geldiğini ve bir kalp damarının yüzde 100 kapalı olması nedeniyle acil olarak ameliyata aldıklarını söyledi.
Ameliyat hazırlığı sırasında hastanın birden kasılmaya başladığını ve sedyeden kendini aşağı attığını ifade eden Büyüklü, kalbi duran hastaya yerde müdahale ettiklerini belirtti. Büyüklü "20 saniye süren müdahalenin ardından hastanın kalp atımı düzeldi ve bilinci yerine geldi. Bizimle konuşmaya başladı. Tekrar ameliyat masasına alarak operasyonu gerçekleştirdik, Kalp damarı yüzde 100 kapalı olan hastaya stent uygulaması yaptık. Hasta yakınları ile yaklaşık bir saat sonra hastanın durumu ile ilgili konuştuk. Operasyon sırasında yaşanan olayı kendilerine aktardık. Hastanın tedavisi için elimden geleni yaptım" dedi.
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