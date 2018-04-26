America de Cali - Alianza Petrolera düellosu

Kolombiya Primera A Apertura heyecanı devam ediyor. America de Cali, 27 Nisan 2018 Cuma günü Alianza Petrolera takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 04:00. 17 puanlı America de Cali 18. sırada bulunuyor, Alianza Petrolera 19 puana sahip ve 16. sırada. America de Cali son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Alianza Petrolera, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 508 kodlu maçı oynayanlar; America de Cali galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Alianza Petrolera galibiyet oranı 0.00.

America de Cali son haftadaki Atletico Bucaramanga müsabasında 1-0 kazandı.

Alianza Petrolera ise Santa Fe karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

America de Cali, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. America de Cali, kendi sahasında 12 gol attı, 6 gol yedi.

Alianza Petrolera ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Alianza Petrolera, 5 gol atarken 15 gol yedi.