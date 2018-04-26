America de Cali - Alianza Petrolera düellosu

America de Cali ve Alianza Petrolera, 27 Nisan 2018 Cuma günü Kolombiya Primera A Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 04:00. Maç öncesi America de Cali 17 puanla 18. sırada, Alianza Petrolera 19 puanla 16. sırada bulunuyor. America de Cali, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Alianza Petrolera, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 508 kodlu maçı oynayanlar; America de Cali galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.10, Alianza Petrolera galibiyet oranı 3.75.

America de Cali önceki hafta Atletico Bucaramanga mücadelesinde 1-0 kazandı.

Alianza Petrolera ise Santa Fe maçında 0-0 berabere kaldı.

America de Cali, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. America de Cali, kendi sahasında 12 gol attı, 6 gol yedi.

Alianza Petrolera ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Alianza Petrolera, 5 gol atarken 15 gol yedi.