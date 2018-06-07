America Mineiro - Atletico Mineiro maç önü

America Mineiro ve Atletico Mineiro, 08 Haziran 2018 Cuma günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:00. Maç öncesi America Mineiro 13 puanla 11. sırada, Atletico Mineiro 14 puanla 10. sırada bulunuyor. America Mineiro, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Atletico Mineiro son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 528 kodlu maçı oynayanlar; America Mineiro galibiyet oranı 3.75, beraberlik oranı 3.00, Atletico Mineiro galibiyet oranı 1.65. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

America Mineiro son hafta oynanan Atletico Mineiro maçında 0-2 yenildi.

Atletico Mineiro ise America Mineiro karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan America Mineiro, 10 gol attı ve 5 gol yedi.

Atletico Mineiro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Atletico Mineiro, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.