America Mineiro - Atletico Paranaense maçı rakamları

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. America Mineiro, 03 Haziran 2018 Pazar günü Atletico Paranaense takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. 10 puanlı America Mineiro 12. sırada bulunuyor, Atletico Paranaense 9 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi America Mineiro, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Atletico Paranaense son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 392. İddaa'da America Mineiro kazanır 1.95, berabere biter 2.90, Atletico Paranaense kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

America Mineiro önceki hafta Santos mücadelesinde 1-0 yenildi.

Atletico Paranaense, Flamengo karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

America Mineiro, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 4 gol yedi.

Atletico Paranaense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Paranaense, 0 gol atarken 2 gol yedi.