America Mineiro - Botafogo maçı istatistikleri

America Mineiro ve Botafogo, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. America Mineiro 7 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Botafogo 8 puanda ve 6. sırada. America Mineiro son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Botafogo, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 437 kodlu maçta; İddaa oynayanlar America Mineiro kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.80, Botafogo sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

America Mineiro son haftadaki Santos müsabasında 1-0 yenildi.

Botafogo ise Gremio Alegrense karşılaşmasında 0-1 kazandı.

America Mineiro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. America Mineiro, kendi sahasında 5 gol attı, 1 gol yedi.

Botafogo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Botafogo, 1 gol atarken 2 gol yedi.