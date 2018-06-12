America Mineiro - Chapecoense maç önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. America Mineiro, 13 Haziran 2018 Çarşamba günü Chapecoense takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Maç öncesi America Mineiro 13 puanla 13. sırada, Chapecoense 13 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi America Mineiro, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Chapecoense son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 436 kodlu maçı oynayanlar; America Mineiro galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Chapecoense galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

America Mineiro önceki hafta Santos mücadelesinde 1-0 yenildi.

Chapecoense ise Palmeiras maçında 1-0 yenildi.

America Mineiro, evinde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 8 gol yedi.

Chapecoense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Chapecoense, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.