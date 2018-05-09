America Mineiro - Palmeiras maçı heyecanı

Brezilya Kupa Son 8 Turu maçında America Mineiro ile Palmeiras, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:30. America Mineiro, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Palmeiras, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 520 kodlu maçı oynayanlar; America Mineiro galibiyet oranı 3.50, beraberlik oranı 3.10, Palmeiras galibiyet oranı 1.65. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

America Mineiro son haftadaki Santos müsabasında 1-0 yenildi.

Palmeiras ise Vitoria karşılaşmasında 1-2 kazandı.