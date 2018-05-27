America Mineiro - Sao Paulo düellosu

America Mineiro ve Sao Paulo, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:00. America Mineiro 10 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Sao Paulo 10 puanda ve 7. sırada. America Mineiro, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Sao Paulo son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 346 kodlu maçta; İddaa oynayanlar America Mineiro kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Sao Paulo sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

America Mineiro son hafta oynanan Santos maçında 1-0 yenildi.

Sao Paulo ise Santa Cruz maçında 5-0 kazandı.

America Mineiro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. America Mineiro, kendi sahasında 6 gol attı, 1 gol yedi.

Sao Paulo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sao Paulo, 3 gol atarken 3 gol yedi.