America Mineiro - Vitoria karşılaşma önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. America Mineiro, 01 Mayıs 2018 Salı günü Vitoria takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:00. 3 puanlı America Mineiro 13. sırada bulunuyor, Vitoria 1 puana sahip ve 17. sırada. America Mineiro son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Vitoria son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 680. İddaa'da America Mineiro kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Vitoria kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

America Mineiro son haftadaki Palmeiras müsabasında 2-0 yenildi.

Vitoria, Chapecoense karşılaşmaında 1-2 yenildi.

America Mineiro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. America Mineiro, kendi sahasında 3 gol attı, 0 gol yedi.

Vitoria, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Vitoria, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.