American Airlines tehlikede olan 15 bin uçuşu zamla çözdü

American Airlines tarafından aralık ayında gerçekleştirilecek yaklaşık 15 bin seferin, yetersiz mürettebat nedeniyle yapılamama riski taşıdığı açıklandı.

Pilotlar sendikası yetkilisi tarafından açıklanan bilgiye göre sorun, bir sistem hatası nedeniyle Aralık ayında fazla sayıda personele izin yazılmasından kaynaklanıyor.

APA sendikası temsilcisi Dennis Tajer durumdan etkilenecek uçuşların özellikle noel ve yılbaşı dönemine denk gelen 17 Aralık ve 31 Aralık tarihleri arasında yoğunlaştığını belirtti. American Airlines sözcüsü Matt Miller ise sıkıntı yaşanabilecek potansiyel sefer sayısına dahil bir yorumda bulunmasa da problemin zamanında çözülmesi ve hizmette kesintisi olmaması için çalışıldığını belirtti.

American Airlines yetkilileri sorunun bilgisayar sisteminden kaynaklandığını ve planlanan kimi seferlerde gerektiğinden fazla kabin görevlisinin göründüğünü ve sistemin bu nedenle bazı pilotların gelecek ay atandığı seferlerden düşüldüğünü ancak aslında böyle bir durumun olmadığı belirtildi.

Pilotlarla irtibata geçen American Airlines yetkilileri pilotların saatlik ücretlerine yüzde 150 zam yaparak aralık ayında yaşanan sorunu çözme yoluna gitti.

Bloomberg'e göre Günde 6700 uçuş yapan ve dünyanın en yoğun taşıyıcısı olan American Airlines'ın özellikle Dallas Forth gibi ülkenin en büyük bağlantı noktası başta olmak üzere Boston, Miami, New York ve Philadelphia havayollarındaki seferlerinden bazılarında kaptan pilot veya yardımcı pilotun, hatta ikisinin birden dahi görülmediği belirtiliyor.

Yetkililer ise ayarlamaların yapıldığını ve bundan böyle seferlerin beklendiği gibi gerçekleşeceğini umuyor.

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APA