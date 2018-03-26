Derginin 2 Nisan'da çıkacak sayısının kapağında yer alan Vladimir Putin için 'Yükselen Çar' başlığını atan Time dergisinin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika, Amerika ve Asya-Pasifik bölgesi için 4 versiyonu bulunuyor. Putin, Amerika dışında tüm yayınların kapaklarında yer alacak.

18 Mart'ta gerçekleştirilen ve 8 adayın yarıştığı, Putin'in açık ara farkla kazandığı başkanlık seçimlerinin kesin sonuçlarına göre, 56,430,712 seçmenin oy kullandığı seçimde mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 76.69 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Böylece 2024'e kadar koltuğunu koruyacağı öngörülen Putin, yeni seçim zaferi ile Joseph Stalin'den bu yana Rusya'yı en uzun süre yöneten lider olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

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