HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, geçtiğimiz yıllarda Justin Bieber’la yaşadığı aşkla da gündem yaratan Saweetie’nin canlı sahne performansı ve dansları büyük beğeni topladı.



Dünyaca ünlü şarkıcı, Türkiye’ye âşık olduğunu dile getirdi.

Saweetie