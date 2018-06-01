Son 7 ayda İstanbul merkezli iki oyun şirketini bünyesine katan ABD’li Zynga’nın Türk oyun şirketlerine yaptığı yatırım tutarı 350 milyon doları buldu. Geçen yılın kasım ayında Türk şirketi Peak Games’in kart ve okey oyunları geliştiren stüdyosunu 100 milyon dolara satın alan dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga, önceki gün de yine bir Türk oyun şirketi olan Gram Games’i 250 milyon dolarlık nakit ödeme karşılığında bünyesine kattı. 2012 yılında İstanbul’da kurulan Gram Games, Türkiye’de daha çok “1010!” ve “Six!” gibi bulmaca oyunlarıyla bilinmesine karşın, ABD’deki asıl ününü Merge Dragons! oyunu ile yaptı.

ZYNGA’NIN GELİRİNİN DÖRTTE BİRİNE BEDEL

Gazete Habertürk'ün haberine göre Gram Games, ABD’de iOS platformundan günde yaklaşık 52 bin dolarlık gelir elde ederken, bu gelirlerin yüzde 97’si tek başına Merge Dragons!’dan geldi. 11 yıllık geçmişi olan San Francisco merkezli Zynga’nın ABD’de, iOS platformundaki oyunlarından elde ettiği günlük gelirlerinin toplamı 216 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Diğer bir deyişle Gram Games’in tek bir oyunu, Zynga’nın mobil oyun gelirlerinin yaklaşık dörtte birine bedel.

Gram Games’in Merge Dragons! oyunu, ejderha birleştirip, geliştirmeye dayanan bir bulmaca oyunu.

ZİRVEYİ ZORLAYIP RÜZGÂR GİBİ ESİYORLAR

Peak Games, kart ve okey oyunlarını Zynga’ya satmasına karşın, Toon Blast ve Toy Blast adlı iki oyunu ile ABD’de günlük 457 bin dolar kazanmaya devam ediyor. Bu iki oyun Peak Games’i ABD’de en çok kazanan oyun geliştiricileri listesinde de ilk 10’a sokuyor. Gram Games’in Merge Dragons!’u ile Peak Games’in Toon Blast ve Toy Blast‘i ABD’de günlük toplam 500 bin doları aşkın gelir elde ediyor.