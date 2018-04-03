Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir anket, oyun ve iş dünyasını karşı karşıya getirdi. Anket, Limelight Networks tarafından Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallıklar, Fransa, Almanya, Güney Kore ve Japonya'da 3.000 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılara, "Haftada kaç saatinizi video oyunlara ayırıyorsunuz?" ve "İş yerinde kaç saat oyun oynuyorsunuz?" gibi sorular soruldu. Amerikalı katılımcıların %40'ı iş yerinde oyun oynadığını söylerken, tüm katılımcılar arasında aynı cevabı verenlerin ortalaması ise %35 seviyesini buldu.

Katılımcıların %8,6'sı istisnasız her gün iş yerinde oyun oynadıklarını ifade ederken, oyun severlerin ilgisinin Solitaire veya Candy Crush gibi oyunlardan Player Unknown’s Battlegrounds gibi kısa süreli online oyunlara kaydığı da görünüyor.

Anketten çıkan bir diğer ilginç sonuç ise, oyun severlerin %60'ı oyunu uykuya tercih ediyor. Katılımcıların %40'ı ise, oyun ve yemek arasında bir tercih yapmak zorunda kaldığında, haklarını oyundan yana kullanıyor.

Bu tercihlerin yaş ile doğru orantılı olduğunu belirten araştırma şirketi yetkilileri, yaş sınırı küçüldükçe oyuna olan ilginin arttığını hatırlatarak, ailelerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.