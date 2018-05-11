Amiens - Metz maçı öncesi rakamlar

Fransa Ligue 1 maçında Amiens ile Metz, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Amiens 42 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Metz 26 puanda ve 20. sırada. Ev sahibi Amiens, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Metz son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 352 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Amiens kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Metz sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Amiens önceki hafta Metz mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Metz ise Amiens karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Amiens, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Amiens, kendi sahasında 24 gol attı, 19 gol yedi.

Metz, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Metz 18 kez gol sevinci yaşadı, 37 kez topu ağlarında gördü.