Amiens - Paris S.G. maç önü

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Amiens, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Paris S.G. takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Amiens 41 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Paris S.G. 91 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Amiens, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Paris S.G., geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 102 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Amiens kazanırsa 7.00, beraberlik çıkarsa 4.50, Paris S.G. sahadan galip ayrılırsa 1.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Amiens son hafta oynanan Paris S.G. maçında 0-2 yenildi.

Paris S.G. ise Amiens maçında 0-2 kazandı.

Amiens, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 17 gol yedi.

Paris S.G. ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 12 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Paris S.G., 36 gol atarken 12 gol yedi.