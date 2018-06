Amine Gülşe'den Mesut Özil'e ilan-ı aşk!

Oyuncu Amine Gülşe, sosyal medya hesabından sevgilisi Mesut Özil'e bir kez daha ilan-aşk etti. Gülşe, sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafına, "Her zaman gözlerimde ışık ol sevgilim, gözlerim seninle baksın hayata. Her baktığım yerde seni görsün gözlerim kalbim atsın aşkınla seni seviyorum her şeyim" notunu düştü