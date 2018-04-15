Amine Gülşe ve İlhan Mansız’ın marka yüzü olduğu bir ayakkabı firmasının Nişantaşı’nda düzenlendiği defileye nereden geldiği belli olmayan bir kedinin podyumda belirmesi damgasını vurdu.

Bütün dikkatleri üzerine toplayan sevimli kedi için mankenler yürüyüş noktalarını değiştirdi. Bir ara ortadan kaybolan kedi, finaldeki seremonide yeniden podyumdaki yerini alarak herkesi neşelendirdi.

EVLİLİK YOLUNDA İLERLİYORUZ

Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Amine Gülşe, sevgilisi Mesut Özil’le evlilik yolunda ilerlediklerini söyledi. Gülşe “Henüz nikâh için bir tarih belirlemedik” dedi.