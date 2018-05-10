Film projesinin ilk toplantısı için Bebek’te buluşan ikiliden Gülşe sık sık notlar aldı. HT Magazin'in haberine göre, Toprak Sergen sokak müziği yapan bir çocuğu kucaklayıp gazetecilere ‘Amine’nin çocukluğunu filmde bu çocuk oynayacak, ne kadar benziyor’ diye espri yaptı.

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