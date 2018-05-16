Mesut Özil, önceki gün İzmirli nişanlısı Amine Gülşe'nin memleketi Bergama'ya gitti. Yıldız futbolcu, aşkının ailesi ve akrabalarıyla da buluştu.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; müstakbel damatlarını krallar gibi karşılayan Gülşe Ailesi, futbolcu için bir yemek organize etti. Adeta görücüye çıkan Mesut Özil'e Ege'nin eşsiz lezzetleri ikram edildi.

Müstakbel damatlarıyla tanışan Gülşe'nin akrabaları, Özil'le bol bol fotoğraf çektirdi.