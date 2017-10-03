Amine Gülşe reklam yıldızı oldu

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Bir ayakkabı markasının reklam yüzü olan Gülşe, 400 bin TL’ye imza attı. Bundan sonra dizilerden de bölüm başına 30 bin TL isteyecek. Kraliçe, geçen yıl reklamlardan 200 bin TL, dizilerden bölüm başına 20 bin TL kazanıyordu.