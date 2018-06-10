Posta Gazetesi'nin haberine göre, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 'Bir Türk Masalı'nın çekimleri için Muğla Dalyan'da.

Futbolcu sevgilisi Mesut Özil ise 14 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası için Rusya'da. İki haftadır görmediği Mesut'u çok özleyen Amine Gülşe filmin yönetmeninden özel izin aldı.

15 Haziran'da Moskova'ya gidecek, sevgilisi ile hasret giderip, şans dileyecek. Almanya'nın 17 Haziran'da Meksika ile yapacağı ilk maçı Lıjniki Stadı'nda izledikten sonra da Türkiye'ye dönecek.