Amkar Perm - Spartak Moscow maçı istatistikleri

Rusya Premier Lig maçında Amkar Perm ile Spartak Moscow, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:00. Amkar Perm 31 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Spartak Moscow 50 puanda ve 3. sırada. Amkar Perm, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Spartak Moscow son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 446 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Amkar Perm kazanırsa 4.30, beraberlik çıkarsa 3.30, Spartak Moscow sahadan galip ayrılırsa 1.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Amkar Perm son hafta oynanan Rubin Kazan maçında 1-2 yenildi.

Spartak Moscow ise Arsenal-Tula maçında 3-0 yenildi.

Amkar Perm, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 16 gol yedi.

Spartak Moscow ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Spartak Moscow, 22 gol atarken 19 gol yedi.