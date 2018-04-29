Amkar Perm - Spartak Moscow maçı istatistikleri

Rusya Premier Lig maçında Amkar Perm ile Spartak Moscow, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:00. Maç öncesi Amkar Perm 31 puanla 13. sırada, Spartak Moscow 50 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Amkar Perm, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Spartak Moscow, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 446 kodlu maçı oynayanlar; Amkar Perm galibiyet oranı 4.30, beraberlik oranı 3.30, Spartak Moscow galibiyet oranı 1.50. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Amkar Perm son haftadaki Rubin Kazan müsabasında 1-2 yenildi.

Spartak Moscow ise Arsenal-Tula karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Amkar Perm, 10 gol attı ve 16 gol yedi.

Spartak Moscow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Spartak Moscow, deplasmanda 22 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.