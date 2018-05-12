Amkar Perm - Terek rakamlar

Amkar Perm ve Terek, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:00. Maç öncesi Amkar Perm 34 puanla 13. sırada, Terek 38 puanla 8. sırada bulunuyor. Amkar Perm, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Terek son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 401 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Amkar Perm kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.80, Terek sahadan galip ayrılırsa 3.25 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Amkar Perm önceki hafta Rubin Kazan mücadelesinde 1-2 yenildi.

Terek ise Krylya Sovetov maçında 1-3 kazandı.

Amkar Perm, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 18 gol yedi.

Terek, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Terek 16 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.