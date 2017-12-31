Milli Piyango Genel Müdürlüğünce düzenlenen 'Yılbaşı özel çekilişi'nde amorti rakamları belli oldu. İşte 2018'in amorti rakamları...
AMORTİ RAKAMLARI BELLİ OLDU
Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişte, amorti rakamları 4 ve 6 olarak belirlendi.
Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda saat 14.00'te başlayan gündüz bölümü çekilişlerinde, amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere 100 bin liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirlendi.
100 bin lira ve üzerindeki ikramiyeler ile amorti çekilişleri ise saat 19.00'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirilmeye başlandı.
Öte yandan, Milli Piyango'nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 61 milyon lira, senenin son saatlerinde sahibini veya sahiplerini bulacak.
SIRA NO SAAT İKRAMİYE ADET
1 23:00 - 23:05 1 Küre Amortiler 60 TL 2 Adet
2 23:05 - 23:10 7 Küre 500.000 TL 1 Adet
3 23:10 - 23:15 7 Küre 1.000.000 TL 1 Adet
4 23:15 - 23:20 7 Küre 2.000.000 TL 1 Adet
5 23:20 - 23:25 7 Küre 5.000.000 TL 1 Adet
6 23:25 - 23:30 7 Küre 10.000.000 TL 1 Adet
7 23:30 - 23:45 7 Küre 61.000.000 TL 1 Adet
Amorti nedir? Piyango biletine amorti çıkıp çıkmadığı nasıl anlaşılır?
Amorti piyangoda bilet değeri anlamını taşır. Yani satın almış olduğunuz piyango biletinize amorti çıktığı takdirde bilete ödediğiniz parayı geri alıyorsunuz. Yani bilete ödemiş olduğunuz parayı amorti etmiş oluyorsunuz. Mesela; Çeyrek yılbaşı bileti satın aldınız ve karşılığında 20 TL ödediniz. Bu bilete amorti çıkması halinde 20 TL'yi herhangi bir yetkili satış noktasından temin edebilmeniz mümkündür.
Biletinize amorti çıkıp çıkmadığı ise biletinizdeki rakamların sonuncusuna bakılarak öğrenebiliyor. Genelde amorti için iki farklı rakam belirleniyor. Eğer satın almış olduğunuz biletlerin son rakamlarından birisi, çekilişte çıkan amorti rakamlarından biriyse bilet ücretini geri alabilmeniz mümkün. Biletinize amorti çıkıp çıkmadığını da internet sitelerinden teyit edebilirsiniz. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesine girdikten sonra hangi çekiliş için bilet sorgulama işlemi yapacaksanız ilgili tarihi seçiyor, ardından bilet numaranızı da yazarak sorgulama yapıyorsunuz. Ve böylelikle biletinize amorti çıkıp çıkmadığını öğrenebiliyorsunuz.
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