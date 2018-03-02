Hünkar Köşkü'nde, Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin'in de yer aldığı yemeğe katılan milli futbolcular, yaşadıkları tecrübelerini Bursa temsilcisinin oyuncularıyla paylaştı.

Ampute Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda dün şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Derin üzüntü yaşadıklarını ifade eden Çakmak, "Ancak sevindiğimiz taraf ülkemizin birliğini ve beraberliğini asla bozamayacaklar. İnşallah daha önce yaptığımız gibi 2018'deki dünya şampiyonasında da aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz." diye konuştu.

Çakmak, yakalanan başarının ardından gelen tebriklerin kendilerine gurur verdiğini ifade etti. Süleyman Şahin de şampiyon milli takımı Bursa'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.