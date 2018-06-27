Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında desteklediği, Turkcell sponsorluğunda Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Milli Takımı, kaleci Fatih Karakuş'un jübile maçında Profesyonel Futbolcular Derneği Efsaneler Karması ile karşı karşıya geldi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takımın ekim ayında Meksika'da gerçekleştirilecek Ampute Futbol Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşma 6-6 sona erdi.

Profesyonel Futbolcular Derneği Efsaneler Karması'nda eski milli futbolcular Rüştü Reçber, Tuncay Şanlı, Hamit Altıntop, Ahmet Dursun, Serhat Akın, Ogün Temizkanoğlu, Nihat Kahveci, Hasan Kabze, Emre Aşık, Faruk Atalay ve Ümit Karan forma giydi.

Avrupa şampiyonluğu yaşayıp, 81 milyonu mutlu ettikleri için gururlu olduğunu söyleyen Fatih Karakuş, jübile maçı sonrası takım arkadaşlarına Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda başarılar diledi.